Suivez en direct sur RT France le décollage de la fusée Soyouz vers l'ISS

Les astronautes américains Christina Koch et Nick Hague, ainsi que le cosmonaute Alexeï Ovtchinine, partent ce 14 mars à destination de la Station spatiale internationale (ISS) à partir du cosmodrome de Baïkonour dans le Kazakhstan.

Deux astronautes américains, Christina Koch et Nick Hague, ainsi qu'un cosmonaute russe, Alexeï Ovtchinine, doivent être envoyés dans l'espace ce 14 mars à partir du cosmodrome de Baïkonour dans le Kazakhstan, cinq mois après un atterrissage d'urgence pour cause d'accident survenu presqu'immédiatement après le lancement de la fusée Soyouz. RT France est sur place depuis plusieurs jours et a assisté aux préparatifs de ce nouveau vol.