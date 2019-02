Succession problématique : Trump nomme une nouvelle représentante américaine aux Nations unies

En cours depuis l'annonce de la démission de Nikki Haley en octobre 2018, la succession de cette dernière témoigne d'un flottement au sommet de l'Etat américain. Si le Sénat la confirme, Kelly Knight Craft devrait prendre la relève.

La succession de la bouillonnante ancienne représentante américaine aux Nations unies, Nikki Haley, reste problématique. Après le retrait de Heather Nauert, figure de la chaîne Fox News et ancienne porte-parole du département d'Etat, Donald Trump a nommé le 22 février la diplomate la diplomate Kelly Knight Craft au poste d'ambassadrice américaine auprès des Nations unies pour remplacer Nikki Haley. Cette dernière avait quitté son poste le 31 décembre dernier, après avoir annoncé sa démission en octobre, sans donner de raison claire à son départ.

Le président américain a vanté les mérites de cette diplomate, qui occupe actuellement le poste d'ambassadrice au Canada. «Kelly a fait un travail extraordinaire pour représenter notre nation et je ne doute pas que, sous sa direction, notre pays sera représenté au plus haut niveau», a-t-il plaidé en annonçant sa nomination.

La succession de Nikki Haley traîne en longueur. Dans le cas de Heather Nauert, avec un Sénat à courte majorité républicaine et une confirmation quasi assurée, ce sont les médias qui s'étaient chargés de la faire trébucher, en exhumant des vidéos où la malheureuse candidate tenait des propos jugés complotistes.

L'AFP rapporte ainsi que des militants de gauche et des médias étaient allés rechercher des vidéos de Fox News peu flatteuses. On y voit notamment Heather Nauert donner libre cours à des affirmations selon lesquelles la charia (loi islamique) serait de plus en plus prégnante aux Etats-Unis.

Pourquoi Donald Trump peine-t-il autant à faire confirmer sa candidate à l'ONU ? Signe d'un affaiblissement de la fonction, contrairement à Nikki Haley, Kelly Knight Craft ne participera au Cabinet, qui réunit les membres considérés comme les plus importants de l'exécutif américain. Un indice supplémentaire du fait que Donald Trump laisserait un peu plus la main aux néoconservateurs en matière de politique étrangère, après le remplacement, en mars 2018, de Rex Tillerson par le faucon Mike Pompeo à la tête de la diplomatie américaine ?

