La légende José Mourinho est de retour sur RT pour la Ligue des Champions 2018-2019

Après avoir livré ses analyses pour RT lors de la Coupe du monde 2018, José Mourinho effectuera son retour sur la chaîne russe. Analyses, prédictions d'avant matches : il sera la vedette d'une émission bihebdomadaire sur la Ligue des Champions.

A compter du 7 mars 2019, le légendaire entraîneur de football José Mourinho fera son retour sur RT en assurant une couverture spéciale de la Ligue des Champions 2018-2019. Il effectuera des prévisions et des analyses d’après match lors du très célèbre tournoi de football dans son émission bihebdomadaire La spéciale Mourinho. «Couvrir la Coupe du Monde pour RT a été une expérience formidable et je suis très enthousiaste à l’idée de poursuivre ma collaboration avec cette fantastique équipe», a déclaré le Special one.

Auteur: RT France

L’été dernier, José Mourinho s’était engagé avec RT pour la couverture de la Coupe du monde 2018 en Russie. Durant le tournoi, il avait livré ses analyses et ses prédictions. Cette fois, il apportera son œil d'expert au traitement par RT de la Ligue des Champions 2018-2019 – l'un des plus grands événements du football européen. Le Portugais a gagné cette compétition avec deux équipes, Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010.

La collaboration de José Mourinho avec RT en 2018 avait généré une tempête médiatique. Du Brésil à l’Inde, des centaines de médias s'en étaient fait l'écho. Ses pronostics de matches étaient par ailleurs devenus viraux, générant des millions de vues sur la toile.

En janvier 2019, les commentaires de José Mourinho lors de la couverture spéciale de RT pour la Coupe du monde lui ont valu une nomination new-yorkaise au titre de «Meilleur présentateur sportif» de l'année. Le clip promotionnel de RT pour le Mondial, intitulé «C’est la Russie, jouez de toute votre âme», mettant en vedette José Mourinho en train de parler russe, avait également retenu l'attention.

Figurant parmi les entraîneurs de football les plus titrés de tous les temps, Jose Mourinho avait pris ces dernières années la tête de grands clubs de Liga (Real Madrid), de Premier League (Chelsea et Manchester United), de Série A (Inter Milan) et de Primeira Liga (Porto). En 2010, il a été nommé «meilleur entraîneur de l'année» par la FIFA. La Fédération portugaise de football l'avait elle «nommé entraîneur portugais du siècle», tandis que l'UEFA le classait parmi les 10 meilleurs entraîneurs depuis sa création en 1954. En dix ans – entre 2003 et 2012 – Mourinho a remporté au moins un tournoi majeur chaque année.

Lire aussi : Interview : José Mourinho revient sur son rôle de consultant pour RT lors du Mondial 2018