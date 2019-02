Venezuela : l'option militaire US toujours sur la table, l'ultimatum européen arrive à terme

Washington continue de mettre la pression sur Nicolas Maduro, alors que l'armée vénézuélinne lui a réitéré son soutien malgré la mobilisation des opposants. Plusieurs pays européens pourraient reconnaître Juan Guaido comme «président par intérim».

Le président américain Donald Trump a réaffirmé le 3 février que l'utilisation de l'armée américaine au Venezuela était «une option» envisagée face à la crise politique qui secoue le pays.

Interrogé sur cette hypothèse lors d'un entretien avec la chaîne américaine CBS, le président est resté laconique, affirmant simplement : «C'est certainement une option.»

Washington avait déjà clairement dit, ces derniers mois et à nouveau ces derniers jours, que «toutes les options» étaient sur la table pour intervenir au Venezuela.

Donald Trump a reconnu le 23 janvier le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, qui s'était autoproclamé président par intérim du Venezuela quelque peu auparavant. Exit donc, le dirigeant socialiste Nicolas Maduro, qui avait été réélu pour un second mandat entamé en janvier.

Washington a déjà alourdi ses sanctions économiques contre ce pays, qui possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole brut dans le monde.

Le 26 janvier, six pays européens, dont l'Allemagne et la France, avaient émis un ultimatum, donnant huit jours à Nicolas Maduro pour organiser des élections. Celui-ci doit se terminer ce 3 février, mais si le dirigeant vénézuélien a consenti à organiser des élections législatives dans les six mois, il a fait savoir qu'il n'organiserait pas de nouvelles présidentielles, en dépit d'une ultime menace de Paris.

Auteur: RT France

