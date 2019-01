Conférence de presse de Vladimir Poutine et de Recep Tayyip Erdogan à Moscou

Le président russe a mené des pourparlers avec son homologue turc ce 23 janvier à Moscou. À l’issue de la rencontre, les chefs d’État ont donné une conférence de presse conjointe.

Lors d'une conférence de presse commune avec le président turc Recep Tayyip Erdogan le 23 janvier à Moscou, Vladimir Poutine a salué l'annonce du retrait des troupes américaines du nord-est de la Syrie comme une «étape positive».

Se disant prêt à accueillir un sommet sur la Syrie avec la Turquie et l'Iran, le président russe a remercié son homologue pour sa venue. Les deux chefs d'Etat ont notamment évoqué la situation dans la province d'Idleb et les moyens à mettre en oeuvre pour stabiliser celle-ci. Vladimir Poutine a en outre fait part de sa volonté d'un dialogue entre le gouvernement syrien de Bachar el-Assad et les Kurdes.

De son côté, Recep Tayyip Erdogan s'est félicité du renforcement des relations entre la Russie et la Turquie, notamment dans le domaine des échanges commerciaux. Il s'est montré plus prudent sur l'annonce du retrait américain, s'inquiétant qu'il coïncide avec une montée du terrorisme en Syrie.

