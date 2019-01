Russie : un bombardier stratégique Tupolev Tu-22M s'écrase à l'atterrissage, deux morts

L'armée russe a fait savoir qu'un bombardier stratégique russe Tupolev Tu-22M s'était écrasé ce 22 janvier à l'atterrissage près de Mourmansk, provoquant la mort de deux de ses membres d'équipage et en blessant deux autres.

«Le 22 janvier 2019 dans la région de Mourmansk, l'avion Tu-22M3 a connu un atterrissage compliqué à cause de fortes chutes de neige après un vol d'entraînement [...] Il a été détruit», a déclaré l'armée russe, citée par les agences de presse. Elle a précisé que deux membres d'équipage étaient morts tandis que deux autres «[avaient] reçu sur place l'assistance médicale nécessaire».

Le Tupolev Tu-22M est un bombardier stratégique de conception soviétique pouvant accueillir quatre pilotes et membres d'équipage. Il peut voler à plus de 2 000 km/h et a été utilisé à plusieurs reprises par la Russie pour mener des frappes aériennes en Syrie en soutien au gouvernement de Bachar el-Assad.

