Migrants : Rome exige des sanctions contre la France et ceux qui «ne décolonisent pas l'Afrique»

Accusant Paris de contribuer à appauvrir l'Afrique avec notamment le Franc CFA et d'être, de la sorte, responsable de la mort de migrants dans la Méditerranée, Luigi Di Maio a appelé l'Union européenne à sanctionner plusieurs pays.

Le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio souhaite que l'Union européenne (UE) prenne des sanctions contre les pays qui «appauvrissent l'Afrique» et sont selon lui à l'origine du drame des migrants en Méditerranée. «L'UE devrait sanctionner la France et tous les pays qui, comme la France, appauvrissent l'Afrique et font partir [les migrants], parce que la place des Africains est en Afrique pas au fond de la Méditerranée», a déclaré le 20 janvier Luigi Di Maio, en déplacement dans les Abruzzes, dans le centre du pays.

«Si aujourd'hui il y a des gens qui partent c'est parce que certains pays européens, la France en tête, n'ont jamais cessé de coloniser des dizaines de pays africains», a insisté Luigi Di Maio, chef politique du Mouvement 5 Etoiles qui gouverne avec la Ligue de Matteo Salvini.

Selon Luigi Di Maio, qui est aussi ministre du Développement économique, «il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies et avec cette monnaie elle finance la dette publique française».

«Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale alors qu'elle est parmi les premières grâce à ce qu'elle est en train de faire en Afrique», a-t-il poursuivi. Le ministre a annoncé une «initiative parlementaire du M5S dans les prochaines semaines» impliquant notamment le gouvernement et les institutions européennes visant «à sanctionner tous les pays qui ne décolonisent pas l'Afrique».

