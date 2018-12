Syrie: du matériel israélien et américain abandonné dans des «caches creusées par des terroristes» ?

Expliquant que du matériel militaire et médical avait été retrouvé dans des «caches terroristes» à l'ouest de Jabata Khachab, ville située sur le plateau du Golan en Syrie, l'agence de presse SANA a précisé la provenance de certaines armes.

Missiles antichars, mortiers, fusils, mitraillettes, masques, mines, appareils d’émission satellitaire ou encore munitions : l'agence de presse publique syrienne SANA affirme ce 23 décembre qu'un véritable arsenal militaire, ainsi que du matériel médical, a été retrouvé aux abords de la ville syrienne de Jabata Khachab, située dans le sud-ouest du pays, sur le plateau du Golan. «Les armes ont été dissimulées dans des caches creusées par des terroristes» précise la dépêche.

Lors de ce qu'elle présente comme la poursuite des opérations de ratissage et de déminage, l'agence de presse syrienne a précisé que les autorités, «en collaboration avec les habitants», avaient mis la main sur une quantité de munitions et d'armes dont certaines seraient «de fabrication israélienne, américaine et jordanienne».

«Un véhicule blindé, du matériel médical et des médicaments [...] dont certains sont de fabrication israélienne et occidentale» auraient également été retrouvés selon SANA.

