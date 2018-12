Bruxelles : un homme en fuite après avoir ouvert le feu à l'arme de guerre, sans faire de blessés

Un individu a pris la fuite après avoir tiré à plusieurs reprises à l'arme lourde sur la façade d'un restaurant du centre de Bruxelles, sans faire de blessés, selon la police. L'homme n'a pas été identifié. La piste terroriste n'est pas privilégiée.

Le 24 décembre dans la matinée, un homme a tiré à trois reprises sur les vitres du restaurant La Parisienne, sur l'avenue Louise, rue commerçante du centre de Bruxelles, sans faire de blessés, selon la police. Il a rapidement pris la fuite.

Selon un témoin, cité par l'agence de presse Reuters, le tireur était armé d'une Kalachnikov.

La police a fait savoir qu'elle ignorait pour l'heure les motivations du tireur. Toutefois, selon les premiers éléments, la porte-parole du parquet Ine Van Wymersch a déclaré que la piste terroriste n'était pas privilégiée.

L’individu n’a pas été identifié. Le parquet a ouvert une enquête.

La capitale belge a été le théâtre de plusieurs attentats terroristes, le plus important, le 22 mars 2016 faisant plus de 30 morts et de nombreux blessés.