Breunion Boys : un boys band créé dans l'unique but de... stopper le Brexit

Musique sirupeuse, chorégraphies, paroles à l'eau de rose : le boys band «Breunion Boys» réunit touts les éléments du genre. Il ajoute aussi une corde à son arc, ayant été créé dans le seul but de convaincre la Grande-Bretagne de rester dans l'EU.

Alors que le Brexit approche inéluctablement, les partisans d'une Grande-Bretagne dans l'Union européenne jettent leurs dernières forces dans la bataille pour tenter de revenir sur le résultat du vote populaire. Dans une «ultime tentative désespérée» pour y parvenir, la réalisatrice néerlandaise Julia Veldman a décidé de... former un boys band.

Auteur: Breunion Boys

«Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait mieux marcher que la voix de Take That, ou d'un boys band – la meilleure chose que la Grande Bretagne ne nous ait jamais apporté – pour la convaincre de revenir ?», a-t-elle confié à l'agence de presse Reuters. Après un an d'audition, Julia Veldman a finalisé son groupe, formé par cinq néerlandais qui ont été sélectionnés pour leur qualités de danseurs, de chanteurs mais aussi parce qu'ils croyaient en un avenir de la Grande Bretagne dans l'UE.

Nommés les Breunion Boys, ils ont sorti leur première chanson le 19 décembre sur Youtube, intitulée «Britain come back» (Grande-Bretagne revient). Sur un fond sonore que n'auraient pas renié les meilleurs boysband des années 1990, les jeunes hommes implorent tour à tour la Grande Bretagne de reconsidérer son choix : «Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière.»

«Grande-Bretagne revient, revient vers nous. [...] Peut-on te faire changer d'avis ?» : la question est posée.

