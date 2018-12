«Réveillez-vous !» : un eurodéputé italien brandit un gilet jaune au Parlement à Strasbourg (VIDEO)

Séquence étonnante au Parlement européen, à Strasbourg : en pleine assemblée, l'eurodéputé italien Angelo Ciocca a brandi un gilet jaune pour illustrer son discours alors qu'il tirait à boulets rouges contre les institutions européennes.

Au lendemain de l'attaque de Strasbourg, Angelo Ciocca, eurodéputé italien de la Ligue, a créé la surprise en brandissant un gilet jaune en plein Parlement européen à Strasbourg le 12 décembre. Il a également mis en cause les «responsabilités précises» de «Macron et cette Europe» dans un tweet qu'il a conclu par le hashtag «#terrorismo».

🔴 in 1 minuto ho SVEGLIATO il #ParlamentoEuropeo! NON si risolve nulla con 1 minuto di silenzio!#Macron e questa Europa hanno RESPONSABILITÀ precise e io, per PROTESTA, lascio la #Francia e torno in #Italia !!! Mi aiutate a diffondere quello che nei TG censureranno?#terrorismopic.twitter.com/Ve3X3hjugq — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 12 décembre 2018

Lors de son allocution, l'élu souverainiste cisalpin a notamment estimé : «Vous vous jetez sur les dépouilles des victimes même pas refroidies», et a déclaré : «On ne peut tolérer que les erreurs faites par la France, et souvent celles faites par l'Europe, finissent par engendrer des actions extrémistes islamiques qui, très souvent et très injustement, ôtent la vie de nos concitoyens. En ce qui me concerne, après les votes, je quitterai Strasbourg, je quitterai la France. J'invite Macron à venir ici à Strasbourg, et moi je rentrerai en Italie en signe de protestation. Je vous le dis à tous : Réveillez-vous ! Je rejoins la protestation et je vous demande de vous réveiller.»

"Vous vous jetez sur les dépouilles des victimes même pas refroidies !"



Grosse tension au Parlement européen lorsqu'un gilet jaune est brandi pour évoquer l'attentat de Strasbourg. pic.twitter.com/bpYUoDr0il — Brut FR (@brutofficiel) 12 décembre 2018

Le 23 octobre, Angelo Ciocca s'était déjà illustré en écrasant avec sa chaussure les notes du commissaire européen Pierre Moscovici après le rejet du budget italien par la Commission européenne.

Sur Twitter, le député italien avait ensuite partagé une vidéo de la scène : «A Strasbourg, j'ai piétiné (avec une semelle faite en Italie!!!) la montagne de mensonges que Moscovici a écrite contre notre pays !!! L'Italie mérite le respect.»

