«Ce n'est pas le parti du Brexit» : Nigel Farage quitte l'Ukip

Figure de proue de la campagne en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'eurodéputé Nigel Farage a annoncé qu'il quittait le parti qu'il a cofondé en 1993. Il déplore notamment la direction prise par le mouvement.

«C'est le cœur lourd que je quitte l'Ukip. Ce n'est pas le parti du Brexit dont notre nation a cruellement besoin», a annoncé Nigel Farage, fervent critique de l'Union européenne, dans le journal Daily Telegraph du 4 décembre, après avoir contribué au vote en faveur du Brexit au référendum de juin 2016.

L'eurodéputé a cofondé en 1993 et dirigé pendant près de dix ans cette formation eurosceptique et opposée à l'immigration.

«Les Partis conservateur et travailliste ayant ouvertement rompu leurs promesses sur le référendum et les élections législatives, l'Ukip devrait se situer haut dans les sondages», a poursuivi Nigel Farage, critiquant le positionnement anti-islam du leader actuel, Gerard Batten, et sa volonté d'intégrer au sein de la formation l'activiste identitaire Tommy Robinson.

«Il y a une grande place pour un parti du Brexit dans la politique britannique, elle ne sera pas remplie par l'Ukip», a-t-il conclu.

Nigel Farage avait abandonné en juillet 2016 la direction du parti, estimant que celui-ci avait atteint son objectif politique après une campagne référendaire couronnée par le Brexit, soutenu par 52% des Britanniques.

En août, Nigel Farage a été nommé vice-président du mouvement pro-Brexit Leave Means Leave, avec lequel il s'est dit déterminé à relancer la bataille pour obtenir une rupture nette avec l'Union européenne.