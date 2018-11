Syrie : la défense anti-aérienne tire sur des objectifs «hostiles» près de Damas

Les médias publics syriens ont annoncé ce 29 novembre au soir que la défense anti-aérienne syrienne avait procédé à des tirs contre des objectifs «hostiles» près de la capitale Damas.

Selon plusieurs médias syriens, la défense anti-aérienne syrienne a procédé à des tirs pour abattre «une cible hostile» près de Kesswa, une localité située au sud de Damas ce 29 novembre dans la soirée.

© Google Maps. Localisation de Kiswah en Syrie.

«Notre défense anti-aérienne est entrée en action et a visé des objectifs hostiles au-dessus de la région de Kesswa» dans la banlieue de Damas, a fait savoir l'agence Sana. Si cette terminologie est souvent utilisée par le régime syrien pour désigner des avions ou des missiles israéliens, on ignore pour l'instant la nature de l'objectif pris pour cible.

L'Iran et le Hezbollah, ennemis d'Israël, aident le régime de Bachar al-Assad dans la guerre en Syrie. Leurs positions en Syrie ont été la cible de plusieurs raids aériens israéliens. Le secteur de Kesswa avait déjà fait l'objet de frappes israéliennes par le passé, qui ont provoqué des incendies et provoqué la mort de combattants des Gardiens de la Révolution iraniens et de milices chiites pro-iraniennes, selon l'OSDH.

Plus de détails à suivre...