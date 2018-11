Selon Poutine, si Kiev voulait des «bébés au petit-déjeuner», ses alliés lui en serviraient

Evoquant l'arrestation de navires ukrainiens dans les eaux territoriales russes, Vladimir Poutine a, avec une ironie mordante, dénoncé l'attitude laxiste des dirigeants étrangers, qui se satisferaient de l'attitude agressive de Kiev envers Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine a estimé, lors d'une intervention dans un forum économique à Moscou ce 28 novembre, que l'incident entre l'armée russe et ukrainienne dans le détroit du Kertch était le résultat du laxisme des pays étrangers vis-à-vis de Kiev. Selon le chef d'Etat russe, ces derniers s’accommoderaient en effet du comportement des autorités ukrainiennes, tant que celui-ci s'avère agressif envers Moscou.

«Les autorités de Kiev font la promotion du sentiment anti-russe avec succès, aujourd'hui. Elles n'ont rien d'autre à faire», a ajouté Vladimir Poutine, dont c'était les premiers commentaires publics sur l'incident du 25 novembre, lorsque des gardes-côtes russes ont arraisonné trois navires de guerre ukrainiens dans les eaux territoriales russes au large de la Crimée.

Le président russe s'est alors fendu d'un trait d'ironie... mordante : «S'ils exigent des bébés au petit-déjeuner, on leur servirait probablement des bébés. On leur dirait : "Pourquoi pas, ils ont faim, que peut-on y faire ?"»

Et Vladimir Poutine de poursuivre, plus sérieusement : «C'est là une politique à courte vue, qui ne peut déboucher sur rien de bon. Elle rend le pouvoir ukrainien suffisant, et ne les incite pas à faire un travail politique normal dans leur pays ou à poursuivre une politique économique normale.»

Lors de son intervention, le président russe a estimé que l'incident avait «clairement [été le résultat] d'une provocation» ukrainienne. Il a en outre estimé que cette dernière avait servi de prétexte à l'instauration de la loi martiale en Ukraine.

Vladimir Poutine a en outre martelé que les gardes-côtes russes avaient rempli «leur devoir militaire» en arraisonnant trois navires de guerre ukrainiens au large de la Crimée. «Ils ont rempli leur devoir militaire à la perfection, avec précision», a-t-il encore déclaré, expliquant l'action de la marine par le fait que les équipages ukrainiens n'avaient pas répondu aux mises en garde des forces russes.

