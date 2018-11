Pour combattre le populisme, Hillary Clinton recommande à l'Europe de maîtriser son immigration

Combattre le feu par le feu : pour enrayer la dynamique des mouvements «populistes de droite» en Europe et aux Etats-Unis, Hillary Clinton suggère d'adopter les politiques que ces derniers proposent en matière d'immigration.

Il est des défaites plus difficiles à digérer que d'autres. Deux ans après avoir été battue par Donald Trump lors d'une élection qu'elle ne pouvait pas perdre selon les sondages, Hillary Clinton essaye toujours de comprendre ce qui lui est arrivé.

Et la candidate malheureuse, qui envisagerait selon certains échos Outre-atlantique de se représenter en 2020, tient à faire profiter le Vieux continent de son expérience pour l'aider à «combattre la menace croissante des populistes de droite». Dans un article qui fait partie d'une série consacrée au sujet par le Guardian, l'ancienne secrétaire d'Etat avance sa solution : mettre en œuvre la politique voulue par les populistes en matière d'immigration.

«Je pense que l'Europe a besoin de maîtriser les migrations car c'est ce qui a allumé la flamme [du populisme]», a-t-elle ainsi confié au Guardian. «Je pense qu'il est juste de dire que l'Europe a fait sa part et doit envoyer un message très clair : "Nous ne pourrons plus continuer à fournir refuge et soutien"», a-t-elle poursuivi, soutenant que si son camp politique, les «centristes», ne prenaient pas le problème à bras le corps, celui-ci continuerait d'empoisonner le débat.

«Il y a des solutions à l'immigration qui ne nécessitent pas de réprimer la presse, les opposants politiques, d'essayer d'assommer le pouvoir judiciaire, ou de solliciter l'aide financière et politique de la Russie», a lancé Hillary Clinton dans une pique très claire à l'adresse de Donald Trump. Mais l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a préféré ne pas s'épancher sur les fameuses solutions qu'elle évoque. Pensait-elle... à la construction d'un mur ?

Lire aussi : Somme : des «gilets jaunes» remettent aux gendarmes des migrants cachés dans un camion (VIDEOS)