Le parquet national financier a requis une amende de 3,7 milliards d'euros contre le géant bancaire suisse, accusé d'avoir «en parfaite conscience» illégalement démarché de riches clients français et dissimulé des milliards d'avoirs non déclarés.

«La fraude à l'impôt, ce n'est rien d'autre qu'un vol commis au préjudice de la collectivité», «une attaque inacceptable contre le pacte républicain» et «les banques méritent d'être poursuivies et sanctionnées à hauteur du préjudice [subi par la société)», a asséné le procureur Eric Russo, au terme du premier procès tenu en France pour une fraude d'une telle ampleur. La parquet national financier a ainsi requis une amende de 3,7 milliards d'euros contre UBS, accusé d'avoir «en parfaite conscience» illégalement démarché de riches clients français et dissimulé des milliards d'avoirs non déclarés.

Pour leur part, les banquiers suisses ont répété la veille qu'ils n'avaient «pas connaissance» de comptes non déclarés de clients français, arguant que la loi ne leur imposait pas de s'assurer de la régularité de la situation fiscale de leurs clients dans leur pays de résidence. L'avocat de l'Etat, Xavier Normand-Bodard Normand-Bodard, avait lui raillé la position de la banque et de ses cadres pendant les cinq semaines d'audience, résumant leur mantra: «Circulez, il n'y a rien à voir.»

