11 novembre : Vladimir Poutine confirme sa venue à Paris

Le Kremlin a confirmé ce 16 octobre la venue du président russe Vladimir Poutine à Paris pour les commémorations du 11 novembre.

Vladimir Poutine assistera bien à la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première guerre mondiale, le 11 novembre 2018 en France. Le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov l'a confirmé ce 16 octobre, mettant fin au suspense. En visite à Saint-Pétersbourg en mai dernier, le président de la République Emmanuel Macron avait lancé l'invitation.

Celui-ci avait fait montre d'une rare énergie pour démontrer à son homologue Vladimir Poutine que la France – toujours associée dans sa bouche à l'Union européenne – était un «partenaire fiable» pour la Russie.

Au cours de la commémoration, le corps expéditionnaire russe, force de l'armée impériale russe, sera mise à l'honneur. Ces troupes avaient été envoyée en renfort sur le front français, alors que la Russie impériale se battait aux côtés de la France et du Royaume-Uni, au sein de la Triple-Entente, contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. La révolution d'octobre 1917, et le traité de Brest-Litovsk en mars 1918 devaient mettre un terme à l'engagement de la Russie. Vladmir Poutine doit déposer une gerbe de fleurs sur un monument célébrant le corps expéditionnaire russe, place du Canada dans le VIIIe arrondissement de Paris.

Sera également présent le président américain Donald Trump qui a dû renoncer à organiser une parade militaire aux Etats-Unis. Le ministère américain de la défense a justifié cette annulation, arguant que le budget était trop élevé. A la question de savoir si la commémoration du 11-Novembre 1918 serait l'occasion d'une rencontre entre les présidents américain et russe, Youri Ouchakov a déclaré qu'aucune discussion à ce sujet n'avait été entamée.

