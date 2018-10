Maroc : un supporter de foot risque la prison pour avoir brandi le drapeau espagnol

Selon plusieurs médias marocains, un supporter de football comparaît ce 15 octobre devant la justice pour avoir brandi un drapeau espagnol lors d’un match opposant deux équipes de première division.

Un supporter de football est dans le collimateur de la justice marocaine. Son tort : avoir porté «atteinte aux symboles du royaume» en brandissant un drapeau espagnol, lors d’une rencontre opposant deux équipes de première division du championnat national. Placé en détention le 6 octobre, il comparait ce 15 octobre devant le juge du tribunal de première instance d’Inezgane, localité située au sud du Maroc, font savoir plusieurs médias marocains.

D'après le code pénal marocain, il s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et une amende comprise entre 10 000 et 100 000 dirhams (1 000 à 10 000 euros environ). Si l’outrage ou la tentative d’outrage est commis en réunion, la peine encourue peut s’élever jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 dirhams (10 000 euros environ) d'amende.

Ce n’est pas la première fois qu’une personne s’expose à une telle sanction au Maroc. Le 4 septembre dernier, la police judiciaire avait ouvert une enquête après la diffusion d’une vidéo montrant un ressortissant français dansant presque nu avec, pour unique vêtement, un drapeau marocain noué autour de la taille. La date de son procès n’a pas encore été décidée.

