Catalogne : des militants indépendantistes bloquent des routes et une voie de train (PHOTOS, VIDEOS)

Des militants séparatistes catalans ont bloqué ce 1er octobre une voie de train à grande vitesse, des autoroutes et des artères de Barcelone, pour le premier anniversaire d'un référendum d'autodétermination interdit.

«La voie de train à grande vitesse a été bloquée à Girone, à 100 kilomètres au nord-est de Barcelone, les voies étant occupées», a annoncé la compagnie des chemins de fer espagnole Renfe, ce 1er octobre.

Les télévisions diffusent ce matin des images de militants des Comités de défense de la République, qui réclament la rupture de la Catalogne d'avec Madrid, descendant sur les voies ou bloquant les routes dans la région. La régie du réseau routier a confirmé des coupures des autoroutes A7, entre Barcelone et Valence, et A2, qui relie la métropole catalane à Madrid.

Le quotidien espagnol La Vanguardia a publié une vidéo montrant des militants indépendantistes investissant la gare de Gérone, ville catalane située au nord-est de Barcelone.

Los CDR ocupan las vías del AVE en Girona #1Octhttps://t.co/UJMOWrlXmmpic.twitter.com/536HcJ3Dx9 — La Vanguardia (@LaVanguardia) 1 octobre 2018

Des internautes ont également posté des photographies sur les réseaux sociaux, témoignant des blocages en cours.

Seguim amb la jornada reivindicativa per l'#1OAlCarrer! Marxem de l'estació de l'AVE i arribem a la delegació de la #Generalitat a #Girona. Tot el poder per al poble! pic.twitter.com/nAnS8sqeO1 — EndavantNordOriental (@endavant_nord) 1 octobre 2018

Un an plus tôt, jour pour jour, les électeurs catalans étaient appelés, lors d'un référendum non reconnu par les autorités espagnoles, à se prononcer sur l'indépendance de leur région en répondant à la question : «Voulez-vous que la Catalogne devienne un Etat indépendant sous forme de République ?». Le «oui» l'avait emporté à plus de 90% des suffrages, mais les organisations et mouvements politiques opposés à l'indépendance de la Catalogne avaient pour leur part appelé à ne pas participer à ce qu'ils considéraient comme «une parodie de référendum».

