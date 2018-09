Israël accuse le Real Madrid de défendre «la violence et la terreur» en accueillant Ahed Tamimi

En visite en Espagne avec sa famille, l’icône palestinienne Ahed Tamimi a été accueillie au stade Bernabeu, l’antre du mythique club du Real Madrid. La chaleureuse réception organisée à son endroit a fortement irrité les autorités israéliennes.

«Le Real Madrid accueille Ahed Tamimi au Bernabeu», a fait savoir le 29 septembre le quotidien sportif espagnol Marca, photo à l'appui. L'image, immortalisant la venue de l'icône de la cause palestinienne dans le stade du célébrissime club de football madrilène, a été massivement relayée sur les réseaux sociaux. On y voit la jeune femme accompagnée de son père recevoir des mains d’Emilio Butragueno, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, un maillot du club merengue floqué à son prénom.

Le Real Madrid a invité et accueilli l'activiste Palestinienne Ahed Tamimi et sa famille au Bernabeu. pic.twitter.com/CJ0RlVTJc5 — Real Madrid FR (@FranceRMCF) 29 septembre 2018

Ahed Tamimi ne combat pas pour la paix, elle défend la violence et la terreur

Cette distinction symbolique n’a pas manqué de faire réagir plusieurs responsables israéliens. «Ahed Tamimi ne combat pas pour la paix, elle défend la violence et la terreur. Les institutions qui l'ont reçue et célébrée encouragent indirectement l'agression et non le dialogue et l'entente dont nous avons besoin. Je ne vais pas au Bernabeu aujourd'hui [le 29 septembre]», s’est insurgé sur Twitter Daniel Kutner, l'ambassadeur d'Israël en Espagne.

Ahed Tamimi no es una luchadora pacífica sino una defensora de la violencia y el terror. Las instituciones que la recibieron y festejaron alientan indirectamente la agresión y no el diálogo y el entendimiento que necesitamos.

Hoy no voy al Bernabéu.@realmadrid@PSOE — Embajador Israel🇮🇱 (@Isr_Amb_Esp) 29 septembre 2018

Même tonalité du côté du porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nachshon, qui a qualifié de «honteux», l'accueil réservé à Ahed Tamimi.

Una verguenza! El Real Madrid recibe a una terrorista que incita al odio y a la violencia. Que tiene eso que ver con los valores del futból?!?! 😡@IsraelMFA@IsraelinSpain ⁦@realmadriden⁩ https://t.co/OmpIeQ9hgk — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 29 septembre 2018

Ahed Tamimi, Palestinienne âgée de 17 ans, est sortie de prison le 29 juillet, au terme de huit mois de détention, après avoir giflé deux soldats israéliens.

