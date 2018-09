ONU : l'Iran condamne fermement les attentats de Daesh en Europe et le «fléau» du terrorisme (VIDEO)

Lors de son discours au pupitre de l'Assemblée générale de l'ONU, Hassan Rohani a notamment souligné le rôle de l'Iran dans la lutte contre le terrorisme, précisant que Téhéran n'avait pas attendu les attentats en Europe pour agir contre ce fléau.

Le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rohani, a réservé une longue partie de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU le 25 septembre à New York, à une sévère critique du terrorisme sévissant aux quatre coins de la planète. Il a notamment rappelé que Téhéran n'avaient pas attendu les attentats de Paris ou de Bruxelles pour agir contre le djihadisme.

Nous avons entamé la lutte contre Daesh avant leurs opérations contre Paris, Londres et Bruxelles

Frappé quelque jours plus tôt par un attentat en plein défilé militaire à Ahvaz, qui a fait 24 morts et des dizaines de blessés, le responsable iranien a affirmé : «En tant que victimes du terrorisme par le passé, nous serons toujours aux avant-postes d'une véritable lutte contre le terrorisme.»

Dénonçant les forces appuyant, en Syrie, «des groupes extrémistes et terroristes afin de faire pression sur le gouvernement», Hassan Rohani a appelé à une coopération mondiale afin de lutter contre le «fléau [du terrorisme], quels que soient ses victimes ou ses coupables».

Au cours de son allocution, dans laquelle il a notamment accusé Washington de chercher à renverser le gouvernement iranien, le président a fait valoir : «L'Iran est le même Etat que celui qui a été aux avant-postes de la lutte contre le terrorisme des Taliban et qui a sacrifié des martyrs dans cette lutte. Nous avons lutté contre al-Qaïda et les Taliban avant les attaques à New York et Washington.»

Le monde n'aura pas de meilleur ami que l'Iran si c'est la paix que vous recherchez

«La République islamique d'Iran est le même Etat qui a lutté contre Daesh, une représentation fallacieuse de l'islam. Nous avons entamé la lutte contre Daesh avant leurs opérations contre Paris, Londres et Bruxelles», a-t-il poursuivi.

Hassan Rohani a conclu son discours en affirmant : «Prenez en compte ces réalités historiques concernant l'Iran. Cessez d'imposer des sanctions, mettez un terme à l'extrémisme. Le monde n'aura pas de meilleur ami que l'Iran si c'est la paix que vous recherchez.»

