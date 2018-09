L'Aquarius recherche un port européen pour débarquer 11 migrants secourus au large de la Libye

Après avoir tenté sans succès de prendre contact avec les garde-côtes libyens, le navire humanitaire Aquarius a secouru dans la matinée du 12 septembre une embarcation en difficulté transportant dix hommes et un adolescent.

L'Aquarius a secouru 11 migrants à bord d'une embarcation dans la matinée du 20 septembre au large de la Libye et cherche désormais un port où les débarquer, après avoir refusé de les ramener en Libye, selon SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF). Après le sauvetage, l'Aquarius a contacté les autorités italiennes, maltaises et tunisiennes. Pour seule réponse, Rome a transmis l'information à la marine libyenne, qui a demandé à l'Aquarius de transférer les migrants sur un patrouilleur libyen.

«La Libye n'étant pas à l'heure actuelle reconnue comme un lieu "sûr", l'Aquarius a répondu qu'il ne pouvait pas légalement transborder des personnes qui y seraient renvoyées», a expliqué SOS Méditerranée. Dans l'immédiat, le navire, avec les 11 migrants à bord, a repris ses recherches dans la zone de secours au large de la Libye.

«L'Aquarius 2 [nom officiel du bateau sous pavillon panaméen] a récupéré une dizaine de personnes dans les eaux de recherches et secours libyennes, à quelques milles nautiques de la terre ferme, mais a refusé de collaborer avec les garde-côtes libyens», a commenté sur Twitter Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur. «Maintenant il erre en Méditerranée. Je le dis et je le répète : qu'il aille où il veut mais pas en Italie, les ports sont fermés», a-t-il ajouté.

Depuis juin et la décision de Matteo Salvini de fermer les ports italiens aux migrants, l'Aquarius est interdit dans les ports italiens où il accostait habituellement.

La #Aquarius2 ha recuperato una decina di persone in acque sar libiche, a poche miglia dalla terraferma, ma si è rifiutata di collaborare con la guardia costiera di Tripoli. Ora vaga nel Mediterraneo.

Lo dico e lo ribadisco: vada dove vuole, ma non in Italia. #portichiusipic.twitter.com/CZphtiAaGo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 septembre 2018

Une première fois, en juin, le navire avait été contraint d'aller jusqu'à Valence, en Espagne, pour permettre à 237 migrants de mettre pied à terre. Puis, en août, c'est à Malte qu'il avait pu débarquer ses 141 passagers, après un accord de répartition entre plusieurs pays européens.

