Vostok 2018 : les images impressionnantes des caméras embarquées sur les chars (VIDEO)

Les exercices militaires russes les plus importants depuis une trentaine d'années touchent à leur fin. L'armée russe a publié des images de caméras embarquées, permettant presque au spectateur de prendre place au côté des pilotes des chars.

L'armée russe a livré une perspective impressionnante des exercices militaires Vostok 2018, en Sibérie, en équipant de caméras embarquées plusieurs chars.

Les images diffusées par le ministère russe de la Défense le 15 septembre, proviennent d'une Go-Pro placée sur l'un des chars qui avance en tirant sur des cibles. On peut également voir une dizaine de machines de guerre en action, dont des chars d'assaut T-72 et des véhicules blindés.

Les exercices Vostok 2018, qui se déroulent du 11 au 17 septembre, sont les plus importantes manœuvres militaires se déroulant en Russie depuis trois décennies. Elles impliquent 300 000 soldats, plus de 1 000 avions de combat et des dizaines de milliers de véhicules de combat.

Auteur: RT France

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu sur place le 13 septembre pour assister à un défilé conjoint des forces russes et chinoises.

