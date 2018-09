Kanye West confirme vouloir être candidat à la Maison Blanche (et loue à la fois Trump et Sanders)

Le rappeur américain Kanye West n'est pas seulement un soutien de Donald Trump. Il voudrait être son successeur. Tout en reconnaissant des qualités à Bernie Sanders et à l'actuel président des Etats-Unis, il dit vouloir rétablir le «dialogue».

C'était une rumeur : cela semble désormais être un projet. Le rappeur américain Kanye West a confirmé vouloir être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Interrogé par la radio américaine WPWX, il a confirmé ses ambitions, déjà plus ou moins évoquées par le passé dans différents morceaux.

«Oui, ça va se passer. Il y a 100% de chances... pour 2024», a-t-il déclaré, alors qu'on l'interrogeait, sur le ton de la plaisanterie, sur cette (im)probable candidature.

«Je sais qu'Obama était un envoyé de Dieu, mais depuis que Trump a gagné, il a prouvé que je pouvais être président», a-t-il argumenté. Celui qui s'est déjà illustré pour être apparu comme l'un des rares soutiens people du président Donald Trump semble prendre la chose au sérieux.

Quelle serait sa politique ? «Ni de gauche, ni de droite», a-t-il affirmé, tout en assumant de vouloir incarner la synthèse des deux partis. «J'ai de l'amour pour Bernie [Sanders], pour Trump... Pour tous les bords. Mais ce dont nous avons besoin, c'est avant tout d'un dialogue», explique Kanye West.

Au détour de ces déclarations, le rappeur en a profité pour louer de nouveau le travail du locataire de la Maison Blanche. «Je vais vous dire, Trump ne merde pas lui : il a créé plus d'emplois, ses taxes rapportent au pays... Je ne connais pas tout son credo et je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait et dit, mais les faits sont là», a-t-il déclaré.