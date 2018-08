Le quotidien de «5 millions d'Italiens»: Salvini répond aux migrants du Diciotti en grève de la faim

Immigrati della #Diciotti in sciopero della fame?

Facciano come credono.

In Italia vivono 5 milioni di persone in POVERTÀ assoluta (1,2 milioni di BAMBINI) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari.#primagliitalianipic.twitter.com/Y4Ld2STvTr