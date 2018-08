Russie : un restaurant sert des repas gratuits pour les retraités dans le besoin (REPORTAGE)

A Saint-Pétersbourg, Alexandra et Ievguéni Siniak, un couple de restaurateurs, ont décidé que les retraités dans le besoin n'auraient plus besoin de payer leur repas. Une activité qu'ils font sans aucune aide sociale, mais par simple envie d'aider.

Un couple de restaurateurs de Saint-Pétersbourg a décidé de servir pendant la semaine des repas gratuits à des retraités en difficulté. Pour RT France, Kyrill Kotikov est allé à la rencontre d'Alexandra et Ievguéni Siniak dans leur restaurant «plein de convivialité et de partage».

«L'idée nous est venue quand un homme avec une canne voulait manger quelque chose. Il a posé 200 roubles sur la table (2,50 euros) mais il était tellement attendrissant que je n'ai pas pu prendre son argent», explique Ievguéni. Si Alexandra ne pensait accueillir que 20 ou 30 retraités qui passaient dans le quartier après avoir vu l'affiche, c'est parfois 200 couverts qu'il faut servir.

Les habitués semblent avoir trouvé du réconfort auprès du couple de restaurateurs. Lioubov, une retraitée qui vient manger au restaurant, est ravie de l'initiative prise par Alexandra et Ievguéni. «Ici c'est les affaires, le business, et je suis vraiment ravie d'avoir rencontré quelqu'un qui est vraiment heureux d'aider les gens sans rien demander en retour», confie la retraitée.

En Russie, l’espérance de vie des hommes est de 66 ans et celle des femmes de près de 76 ans. Après une chute spectaculaire en 1991, année du démantèlement de l’Union soviétique, elle s’est peu à peu redressée. L’allongement de l’espérance de vie est l’une des priorités de l’action du gouvernement, selon les engagements pris par le président Vladimir Poutine peu avant sa réélection le 18 mars 2018. Mais l'annonce récente d'une possible réforme incluant un recul de l'âge de départ à la retraite ne fait pas l'unanimité, notamment parmi les plus âgés.

Lire aussi : Vladimir Poutine sur la réforme des retraites : «La décision finale n'a pas encore été prise»