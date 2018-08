Pourquoi la Turquie ne participera-t-elle toujours pas à l'Eurovision en 2019 ?

La Turquie n'envisage pas de participer à l'édition 2019 de l'Eurovision, jugeant la compétition inadaptée au jeune public. Le président de la télévision publique turque a estimé que l'Union européenne de radio-télévision avait dévié de ses valeurs.

Selon des propos rapportés le 4 août par le quotidien Hurriyet, Ibrahim Eren, président de la télévision publique turque, a annoncé que la Turquie comptait poursuivre son boycott de l'Eurovision, qu'elle a initié en 2012. En effet, face à une compétition télévisée qu'il estime inadaptée au jeune public, il a affirmé : «Nous n'envisageons pas de participer à la compétition.»

Nous ne pouvons diffuser en direct à 21h, une heure où les enfants regardent la télévision, un Autrichien qui porte à la fois une barbe et une jupe

Faisant allusion à la prestation de l'artiste Tom Neuwirth (plus connu sous son nom de scène Conchita Wurst), Ibrahim Eren expliqué pourquoi il jugeait le programme inapproprié pour les plus jeunes : «En tant que chaîne publique, nous ne pouvons diffuser en direct à 21h, une heure où les enfants regardent la télévision, un Autrichien qui porte à la fois une barbe et une jupe [...] et qui se dit à la fois homme et femme.»

Vous avez dévié de vos valeurs, quand cela sera corrigé, nous reviendrons à l'Eurovision

Le président de la télévision publique turque a par ailleurs affirmé avoir déjà interpellé l'Union européenne de radio-télévision, organisation internationale en charge de l'organisation du concours de l'Eurovision : «Nous l'avons dit à l'Union européenne de radio-télévision : "Vous avez dévié de vos valeurs, quand cela sera corrigé, nous reviendrons à l'Eurovision".»

Le boycott turc de la compétition a été initié en 2012, en raison de faibles résultats d'audimat mis en avant par la télévision publique de Turquie, qui n'avait par ailleurs pas caché sa désapprobation envers les règles de vote.

L'édition 2019 de l'Eurovision se tiendra en Israël, un an après la victoire de la chanteuse israélienne Netta Barzilai.

