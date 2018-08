Cerf-volants incendiaires : Israël bloque de nouveau les livraisons de gaz et de carburant à Gaza

L'Etat hébreu a fait savoir, par la voix de son ministre de l'Intérieur, que les livraisons de gaz et de carburant à destination de Gaza étaient stoppées jusqu'à nouvel ordre. En cause, des cerf-volants incendiaires envoyés depuis l'enclave.

Israël a de nouveau bloqué ce 2 août et jusqu'à nouvel ordre la fourniture de carburant et de gaz à la bande de Gaza, en réplique à des envois de cerf-volants incendiaires vers Israël, a annoncé le ministre isréalien de la Défense, Avigdor Lieberman. Cette mesure va toucher une enclave qui souffre déjà de très graves coupures d'électricité, et notamment ses hôpitaux.

Avigdor Lieberman, fondateur et dirigeant du parti nationaliste Israel Beytenou, a précisé dans un communiqué que cette sanction avait été prise en réaction à «la poursuite du terrorisme à l'aide de ballons incendiaires et des affrontements à la frontière» entre Israël et Gaza. L'Etat hébreu est coutumier de cette pratique de représailles.

Le 27 juillet, Israël avait annoncé la construction de centaines de nouveaux logements dans une colonie de Cisjordanie occupée, en riposte à une attaque palestinienne qui a coûté la vie à un Israélien dans cette implantation.

Le 17 juillet, Israël avait durci le blocus autour de la bande de Gaza, qui dure depuis plus d'une décennie, en imposant l'arrêt des fournitures de carburant à l'enclave palestinienne en guise de rétorsion à l'envoi cerf-volants et de ballons incendiaires de bande de Gaza vers le sud d'Israël où quelque 3 000 hectares sont partis en fumée, selon les autorités de l'Etat hébreu.

Le 9 juillet, Israël avait annoncé la fermeture du terminal de Kerem Shalom, le seul point de passage de marchandises entre Israël et la bande de Gaza, où quelque 80% des deux millions d'habitants sont tributaires d'une aide, selon la Banque mondiale. Ces restrictions ont été partiellement levées à la suite d'une trêve intervenue à la fin juillet entre Israël et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, qui avait mis fin à des affrontements meurtriers. L'envoi de cerf-volants avait ensuite fortement diminué, mais ils auraient repris ces derniers jours, selon les services des pompiers israéliens.

