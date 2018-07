Quelque 40 navires et sous-marins défilent à Saint-Petersbourg pour la Journée de la Marine russe

Pas moins de 4 000 marins, une quarantaine de bâtiments, ainsi que des avions et hélicoptères ont participé au principal défilé militaire du pays pour la Journée de la Marine russe, à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a assisté à l’événement.

Ce 29 juillet, la Fédération de Russie a célébré la Journée de la Marine dans tout le pays, du Kamtchatka à Kaliningrad. Le chef d'Etat était présent au défilé militaire le plus spectaculaire de cette journée : celui de Saint-Pétersbourg.

© MIKHAIL KLIMENTYEV Source: Sputnik Vladimir Poutine a assisté au défilé militaire de Saint-Pétersbourg

Après avoir inspecté les troupes et salué les marins alignés le long du quai de l'Amirauté, Vladimir Poutine, président russe et commandant en chef des armées, a tenu un discours dans lequel il a loué «le courage, la valeur et l'esprit des marins» ainsi que les performances de la marine russe : «[Elle] assure avec succès la sécurité [de la Russie], contribue à la lutte contre le terrorisme international et joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre stratégique.»

Le défilé militaire a mis en valeur une quarantaine de navires de guerre des flottes de la Baltique, du Nord, de la mer Noire ainsi que la flottille de la mer Caspienne.

Parmi les navires mobilisés figuraient la nouvelle frégate russe de classe Gorshkov, une corvette Steregushchiy ou encore un sous-marin à propulsion diesel-électrique.

Près de 4 000 marins ont pris part au défilé, suivis par des avions de la marine, dont des chasseurs Su-33 et MiG-29K ainsi que des hélicoptères Ka-52K et Ka-27M, réalisant des exercices de vols traditionnels dans le ciel de Saint-Pétersbourg.

© Anton Vaganov Source: Sputnik L'aviation russe a participé, elle aussi, à la journée de la Marine nationale

