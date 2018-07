Selon la Maison Blanche, Trump est «ouvert» à une nouvelle rencontre avec Poutine

Malgré le tollé qu'a suscité dans les médias et dans la classe politique américaine sa rencontre avec Vladimir Poutine à Helsinki, Donald Trump continue d'envoyer des signaux en faveur d'un rapprochement entre les deux hommes. Mais à petites touches.

Un pas en arrière, deux pas en avant. Le président américain rencontrera-t-il son homologue russe ? Le suspense continue. «Donald Trump est ouvert à une visite à Moscou à condition de recevoir une invitation formelle», a annoncé ce 27 juillet la Maison Blanche. Sarah Sanders, porte-parole du président américain a ajouté que, réciproquement, Donald Trump comptait recevoir Vladimir Poutine aux Etats-Unis en 2019.

Ce même jour, à l'occasion du sommet des Brics à Johannesbourg, Vladimir Poutine s'est dit lui «prêt» à rencontrer Donald Trump, mais sous certaines conditions. Le dirigeant russe a ainsi exprimé le souhait qu'un climat plus apaisé s'installe aux Etats-Unis à l'égard de la Russie.

Une telle rencontre reste toutefois incertaine, notamment en raison de l'enquête du procureur Robert Mueller sur l’ingérence présumée de Moscou dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Le 19 juillet dernier, le président américain avait demandé à son conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, d'inviter Vladimir Poutine à Washington à l'automne 2018 selon le porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders. Or, six jours plus tard Washington devait rétropédaler et annoncer que la prochaine rencontre entre les deux chefs d'Etat ne pourrait vraisemblablement ne pas avoir lieu avant 2019.

La première rencontre bilatérale entre les deux dirigeants, le 16 juillet à Helsinki, avait déclenché un tollé dans les médias et une partie de la classe politique américains.

