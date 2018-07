Le Monténégro, cause probable de la Troisième guerre mondiale ? Une pique de Trump qui ne passe pas

Après avoir était qualifié de «petit pays aux gens très agressifs» par Donald Trump, le Monténégro a réagi dans un communiqué. Le pays, pourtant allié des Etats-Unis, dément le rôle de fauteur de troubles que lui prête le président américain.

Sur Fox News, le 17 juillet, Donald Trump s'en était pris ouvertement au Monténégro. L'actuel président des Etats-Unis avait déclaré : «Le Monténégro est un tout petit pays aux gens très forts, très agressifs.» Il a même ajouté que cette agressivité pourrait susciter une «troisième guerre mondiale» si les autres pays de l'Alliance atlantique devaient le défendre.

Le gouvernement monténégrin n'a pas hésité à répondre. «Le Monténégro est fier de son histoire et de ses traditions, de sa vie politique apaisée qui en fait un facteur de stabilité dans la région ; c'est aussi le seul pays où la guerre n'a pas fait rage au cours de la désintégration de l'ex-Yougoslavie», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Dans ce même communiqué publié en anglais, le gouvernement rétorque que le Monténégro contribue «à la paix et à la stabilité, non seulement sur le continent européen mais dans le monde entier» tout cela «aux côtés des soldats américains en Afghanistan», en plus d'être un «un État stabilisateur dans la région.»

Podgorica insiste sur le fait que le pays a été le premier État européen à faire face au fascisme et qu'il est un nouveau membre de l’OTAN, portant fièrement les valeurs de cette dernière. «Nous créons des relations amicales et n’en avons perdu aucune, mais nous sommes aussi prêts à défendre avec courage et résolution nos intérêts nationaux, et le ferons», ajoute le gouvernement monténégrin.

