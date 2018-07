Donald Trump assure qu'il pourrait avoir «une bonne relation» avec Vladimir Poutine

Défendant l'idée qu'il était bénéfique pour les Etats-Unis de bien s'entendre avec la Russie, le président américain a estimé possible qu'il noue «une bonne relation» avec Vladimir Poutine à l'occasion de leur rencontre le 16 juillet.

Lors d'un meeting dans le Montana le 5 juillet, le président américain Donald Trump a évoqué sa future rencontre avec Vladimir Poutine – la première à ne pas se tenir en marge d'un événement international – qui aura lieu le 16 juillet dans la capitale finlandaise Helsinki. Une rencontre qu'il envisage de façon très positive, soulignant l'importance de relations bilatérales mutuellement bénéfiques avec tous les pays.

«Je rencontre le président [Vladimir] Poutine la semaine prochaine, et bien s'entendre avec lui – laissez-moi vous dire, bien s'entendre avec la Russie, avec la Chine et avec les autres pays est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose», a lancé le président américain face à une foule enthousiaste.

Le chef d'Etat a combattu l'idée que cette rencontre pourrait être néfaste aux intérêts américains en raison de ses supposée inaptitudes diplomatiques, mises en avant par ses adversaires politiques. «[Vladimir] Poutine est très bien préparé. Et [Donald] Trump, sera-t-il prêt ? Faites-moi confiance, nous nous en sortirons très bien», a ainsi soutenu le président américain, qualifiant ceux qui le critiquent de «mauvaises personnes» qui diffusent des «fausses informations».

Alors que le parti démocrate – dont le penchant antirusse n'est plus à démontrer – pourrait saisir l'occasion pour accuser Donald Trump de trahison nationale, le président américain n'a visiblement que faire de leurs inquiétudes, assurant que le président russe et lui-même «pourraient même finir par avoir de bonnes relations». «Ils disent "vous savez, le président [Vladimir] Poutine vient du KGB", et ceci, et cela. Vous savez quoi ? [Vladimir] Poutine est quelqu'un de bien», a résumé Donald Trump.

