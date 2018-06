Vladimir Poutine rencontrera Donald Trump à Helsinki le 16 juillet

Les chefs d'Etat américain et russe se rencontreront le 16 juillet prochain à Helsinki. La Maison Blanche et le Kremlin ont simultanément annoncé ce 28 juin le lieu et la date de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

Le Kremlin et la Maison Blanche viennent d'annoncer le 28 juin le le lieu et la date du sommet très attendu entre Vladimir Poutine et Donald Trump, visant à améliorer des relations très dégradées entre Moscou et Washington. La rencontre aura lieu le 16 juillet à Helsinki, en Finlande.

Lors de cette rencontre seront abordés «l'état actuel et les perspectives de développement des relations russo-américaines» ainsi que les principaux sujets internationaux, selon un communiqué publié par le Kremlin. Donald Trump n'a jusqu'ici rencontré son homologue russe qu'en marge de réunions internationales, la dernière fois en novembre au Vietnam.

Un accord avait été conclu la veille entre les Etats-Unis, à l'occasion d'une rencontre entre Vladimir Poutine et John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, qui avait lieu en Russie. Il annonçait la tenue de cette rencontre au sommet «dans un pays tiers» dont le nom n'avait cependant pas été précisé.

«Je peux dire qu'un accord a été atteint pour la tenue d'un sommet, et même un accord sur le moment et le lieu» de cette rencontre, avait fait savoir aux agences de presse russes le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov. Il avait précisé que la rencontre aurait lieu dans un pays «très pratique à la fois pour la Russie et les Etats-Unis».

