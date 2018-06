Méditerranée : l'Italie et Malte refusent de recevoir un navire avec plus de 600 migrants

Malte a confirmé son refus de recevoir, comme le lui demandait l'Italie, un navire d'une ONG transportant plus de 600 migrants recueillis en Méditerranée. Le navire de SOS Méditerranée est pour l'heure bloqué entre Malte et la Sicile.

Rome et La Valette refusent l'un comme l'autre d'accueillir l'Aquarius, navire d'une ONG ayant recueilli plus de 600 migrants en mer Méditerranée . Le Premier ministre maltais Joseph Muscat s'est entretenu au téléphone à ce sujet avec le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte et a affirmé «que Malte agi[ssait] en pleine conformité avec ses obligations internationales», selon un communiqué du gouvernement maltais. «Malte ne recevra pas le navire en question dans ses ports», indique le communiqué.

Malte réagissait à la demande présentée ce 10 juin par le gouvernement italien dans un communiqué conjoint du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et du ministre des Infrastructures et des Transports Danilo Toninelli, responsable de la surveillance des côtes italiennes.

Malte, déclarait le communiqué italien, «ne peut pas continuer à regarder ailleurs lorsqu'il s'agit de respecter des conventions internationales précises sur la protection de la vie humaine». «C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de La Valette de recevoir l'Aquarius afin de fournir une première aide aux migrants qui sont à bord».

Avec 629 rescapés à bord, l'#Aquarius a reçu l'instruction du Centre de coordination des secours maritimes italien (IMRCC) de rester en stand-by à sa position actuelle, soit 35 milles nautiques de l'#Italie et 27 milles nautiques de #Malte

L'Aquarius avait recueilli 629 migrants au cours de six opérations distinctes dans la nuit de 10 à 11 juin. L'ONG a précisé que parmi ces migrants se trouvaient 123 mineurs isolés, 11 enfants en bas âge et sept femmes enceintes.

Un navire coincé entre Malte et la Sicile

Le navire se trouvait dans la nuit de 10 au 11 entre Malte et la Sicile et attendait de pouvoir débarquer les migrants dans un port. Selon un tweet de SOS Méditerranée France, «l'Aquarius a reçu l'instruction du Centre de coordination des secours maritimes italien (IMRCC) de rester en stand-by à sa position actuelle, soit 35 milles nautiques de l'Italie et 27 milles nautiques de Malte».

Un porte-parole maltais a déclaré dans la journée du 10 juin à l'AFP que les sauvetages opérés par l'Aquarius avaient eu lieu dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne et dépendaient du centre de coordination des secours de Rome.

Ce qui signifiait, selon lui, que Malte n'avait aucune obligation de prendre en charge ces migrants.

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a annoncé que l'Italie avait envoyé en direction du navire deux patrouilleurs avec des médecins à bord «prêts à intervenir et à protéger la santé de toute personne se trouvant à bord de l'Aquarius qui pourrait en avoir besoin».

Plus tôt le 10 juin, Matteo Salvini a menacé selon des médias italiens de fermer les ports italiens aux navires qui recueillent des migrants si Malte n'acceptait pas de recevoir l'Aquarius.

L'Italie a vu débarquer quelque 700 000 migrants clandestins sur ses côtes depuis 2013.

Le différend entre Malte et l'Italie a commencé le 8 juin, lorsque Matteo Salvini a accusé le gouvernement maltais de ne pas jouer son rôle dans le secours et l'accueil des migrants.

