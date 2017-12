Malte : face à une insécurité croissante, l'armée va être déployée pour suppléer la police

La montée des «comportements antisociaux», imputable principalement à la communauté de migrants résidant dans la localité de Marsa selon le journal Malta Today, a poussé le gouvernement à faire appel à l'armée pour aider la police.

Le ministre de l'Intérieur maltais Michael Farrugia a annoncé des mesures fortes afin d'assurer le maintien de l'ordre public, et tout particulièrement dans les points chauds frappés par la délinquance et la criminalité. «L’armée va aider la police en effectuant des patrouilles dans des zones problématiques telles que Marsa, Birzebbuga, Paceville et la Baie de Saint Paul», a ainsi déclaré le membre du gouvernement lors d'une conférence dans la localité de Marsa, citée par le quotidien local Malta Today le 8 décembre.

Une mesure décidée pour faire face aux préoccupations croissantes des habitants quant à la multiplication des «comportements antisociaux», selon le quotidien, qui rapporte que ceux-ci, à Marsa, sont principalement imputables à la grande communauté locale de migrants.

Michael Farrugia a en outre souligné la nécessité de renforcer les mesures d'éducation et d'intégration à l'égard des migrants, précisant que son ministère consacrerait des fonds de l'Union européenne à des programmes visant à sensibiliser les communautés de migrants aux lois et coutumes du pays. Il a reconnu que le pays avait trop longtemps négligé les questions d’intégration.

