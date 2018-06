Une image vaut mille mots : quand une photo résume la désunion du G7 à elle seule

Donald Trump le regard mi-défiant, mi-amusé, face à des Européens au visage désabusé : un cliché particulièrement éloquent du sommet du G7, représentant les puissants de ce monde dans des postures très expressives, a fait le bonheur d'internet.

Avec des allures de feuilleton à rebondissements, le sommet du G7 qui s'est déroulé au Canada les 8 et 9 juin a eu lieu dans une ambiance des plus froides entre les alliés historiques que sont les Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne et le Japon. En cause, les tensions provoquées par la décision du président américain d'imposer des taxes sur l'aluminium et l'acier à l'Union européenne et au Canada. Décision fortement contestée par les dirigeants européens et canadien.

"Nous, le G6(+1), sommes plus forts que les États-Unis de M.#Trump, il devra se plier à nos exigences". Ça c'était la théorie, mais en pratique...

Illustrant à la perfection cette atmosphère tendue, une photo prise par l'équipe de la chancelière allemande et postée sur son compte Instagram restera sans doute dans les annales tant sa portée dramatique est éloquente. On y voit le président américain Donald Trump, seul assis sur une chaise, les bras croisés, encerclé par les autres responsables politiques, tous debout.

Le milliardaire regarde fixement Emmanuel Macron, posté face à lui, tandis qu'Angela Merkel, penchée en avant dans sa direction, les deux mains à plat sur la table et le regard réprobateur, a l'air de lui faire la leçon ou de le gronder. On reconnaît également, aux côtés d'Angela Merkel, la chevelure de Theresa May, le Premier ministre britannique.

Le regard que leur lance Donald Trump en retour en dit long sur une sorte de défiance obstinée et peut-être amusée. Comme spectateurs de cette scène surréaliste, apparaissent de droite à gauche : John Bolton, conseiller en sécurité nationale des Etats-Unis qui lance un regard désapprobateur à ce que semble lui dire le président français. A ses côtés se tient Kazuyuki Yamazaki, vice-ministre japonais des Affaires étrangères, dans un costume bleu, les bras croisés et l'air dépité.

Très parlante, cette photo a déclenché l'hilarité générale sur les réseaux sociaux, chacun allant de ses spéculations imaginant ce que se disent les protagonistes lors de cette scène incroyable.

Parfois, je vois des gens qui me parlent comme si je les écoutais alors je prends une chaise !

La scène a également connu son lot de détournements.

Des perspectives différentes

Comme l'a remarqué un internaute, pourtant, tous les chefs d'Etat n'ont pas choisi de mettre en avant la même perspective. Tandis que, sur l'image diffusée par l'équipe d'Angela Merkel, on voit la chancelière allemande, imposante, semblant tenir tête au dirigeant américain, l'équipe d'Emmanuel Macron a préféré publier une image où ce dernier tient la place centrale.

Du côté de Donald Trump, c'est une image où les visages ont l'air plus détendus, voire souriants, qui a été choisie. Suffisant pour convaincre l'opinion publique ?

One scene - four different perspectives #G7



1) by Merkel‘s team 🇩🇪

2) by Macron’s team 🇫🇷

3) by Conte’s team 🇮🇹

4) by Trump’s team 🇺🇸 pic.twitter.com/q3qaSfaiQS — Fabian Reinbold (@fabreinbold) 9 juin 2018

