Découvrez le jeu vidéo anti-Hillary qui a permis aux Russes de «s’immiscer» dans l'élection US

Un jeu vidéo ridiculisant Hillary Clinton aurait-il été capable de propulser Donald Trump à la Maison Blanche ? Aux yeux de CNN, celui-ci démontre en tout cas «jusqu’où les Russes veulent aller pour s’immiscer dans les affaires américaines».

C’est une révélation dont se félicite la chaîne américaine CNN : un «jeu vidéo anti-Hillary créé par des trolls russes» aurait permis à ces derniers de «s’immiscer dans les affaires américaines».

Répondant au nom de Hilltendo, ce mini-jeu au format Flash avait tout d'un programme amateur. Il proposait des missions diverses et variées sur trois niveaux dans lesquels l’utilisateur devait aider la candidate démocrate à supprimer des courriels, à récolter des fonds sous les bombes ou encore à lancer la constitution américaine le plus loin possible.

Au-delà de son graphisme simpliste, l'audience du jeu semble elle aussi avoir été très limitée : au total, 19 000 personnes ont joué à Hilltendo – soit environ 0,008% des électeurs américains. CNN explique ce très faible succès par le fait que le jeu «n'était pas disponible sur les smartphones».

Alors que la Russie est régulièrement accusée d’ingérence lors de la dernière élection présidentielle américaine, notamment à travers la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux. Récemment, Twitter avait concédé que, sur les 1,4 million de tweets liés à la Russie, seuls 0,3% étaient liés à la présidentielle.

Lire aussi : «Fiscal Kombat» : le nouveau jeu vidéo de Mélenchon pour chasser les oligarques est sorti