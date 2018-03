Donald Trump se vante d’avoir menti à Justin Trudeau

Lors d’un discours avec des donateurs le 14 mars, le président Donald Trump s’est vanté d’avoir menti au Premier ministre canadien Justin Trudeau à propos d’un dossier sur des déficits commerciaux au sujet duquel il ignorait pourtant tout.

C'est une bien étrange révélation qu'a fait le Washington Post ce 14 mars : Donald Trump s’est vanté d’avoir bluffé Justin Trudeau au sujet d'un déficit commercial entre le Canada et les Etats-Unis. L'hebdomadaire s’est procuré une vidéo dans laquelle Donald Trump révèle ce mensonge face à une assemblée de donateurs lors d’une soirée du 14 mars destinée à récolter des fonds pour un candidat républicain dans le Missouri.

Le président américain évoque une rencontre, survenue en octobre, dont Nbc News a publié un extrait audio : «Trudeau est venu me voir. C’est un bon gars, Justin. Il a dit : "non, non, nous n'avons pas de déficit commercial avec vous, nous n'en avons aucun. Donald, s’il vous plaît".»

President Trump admits he made up facts during a meeting with Canadian Prime Minister Justin Trudeau, and @NBCNews has obtained an audio recording of those remarks. pic.twitter.com/kmm62IYENz — TODAY (@TODAYshow) 15 mars 2018

«Ce beau mec, beau gosse, entre et dit "Donald, on n’a pas de déficit." Vous voyez, il est fier de lui [...] Je réponds : "C’est faux Justin, vous en avez un !" Je ne savais même pas. Je n'en avais aucune idée. J'ai simplement dit que c'était faux. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes tellement stupides... Et je pensais qu'ils étaient malins», a avoué Donald Trump au sujet de son coup de bluff... et de sa méconnaissance du dossier.

Nous sommes tellement stupides... Et je pensais qu'ils étaient malins

«J'ai envoyé un de nos types, le sien, le mien, ils sont sortis, et je leur ai dit : "Allez vérifier car je ne peux pas le croire." Et ils m’ont dit : "Monsieur [Trudeau], vous avez raison. Le Canada n’est pas en déficit par rapport aux Etats-Unis. Mais si on inclut l'énergie et le bois, nous avons un déficit de 17 milliards par an par rapport à vous". C'est incroyable», a-t-il poursuivi.

L'affirmation de Donald Trump ne semble toutefois pas résister à l'examen des chiffres officiels : les Etats-Unis accusent un excédent commercial (biens et services) avec le Canada de 12,5 milliards de dollars en 2016, pour 627,8 milliards de dollars d'échanges. Une tendance confirmée au mois de février par l’agence Reuters qui avance le chiffre de 2,55 milliards pour le seul mois de décembre 2017, et 18,5 milliards de dollars pour 2017.

Donald Trump a fait cette révélation après avoir annoncé la mise en place de taxes sur l'acier et l'aluminium dont l'Union européenne espère être exemptée et contre lesquelles la Chine manifeste une vive opposition. Depuis sa campagne pour l'élection présidentielle, Donald Trump a fait de la lutte contre les déficits commerciaux l'un de ses leitmotivs.

