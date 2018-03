Taxes américaines : pour Yvan Blot, l'UE «ne doit pas donner l’impression de ne rien faire»

Yvan Blot, ancien député européen frontiste, est revenu pour RT France sur la récente décision américaine de taxer les importations d'acier et d'aluminium. Selon lui, l'UE ne prend pas les mesures nécessaires face à cette mesure protectionniste.

Invité sur le plateau de RT France le 10 mars, l’ancien eurodéputé Yvan Blot s’est exprimé sur l'instauration de nouvelles taxes sur les importations d’acier et d’aluminium décidée par Donald Trump. «C’est un comportement très ancien des Etats-Unis […] cela s’est renforcé avec la victoire de la Seconde Guerre mondiale», a-t-il tout d'abord expliqué.

Il a en outre souligné que le caractère imprévisible de Donald Trump empêchait pour l’heure de prévoir l’issue des prochaines réunions entre les représentants européens et américains à ce sujet – l'Union européenne espérant être exemptée de ces taxes.

Au sujet des répercussions négatives que pourrait avoir cette mesure protectionniste américaine pour la France, Yvan Blot a affirmé que l’économie française ne serait pas «martyrisée», mais que des emplois pourraient être supprimés. Or, selon lui, l'Union européenne n'apporte, pour l'instant, pas de réponses convaincantes, car elle est dirigée par «des fonctionnaires» et non par des hommes politiques. «La Commission européenne ne doit pas donner l’impression de ne rien faire», a-t-il martelé.

Cofondateur du Club de l'Horloge en 1974, Yvan Blot a adhéré au RPR dans les années 1980, puis au FN (1989-2000), à l'UMP (2004-2015) et, enfin, au RIF (Rassemblement pour la République, se revendiquant du gaullisme, de 2011 à 2013).



