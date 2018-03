Ex-espion russe empoisonné : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence à 20 heures

A la demande du Royaume-Uni, l'organe exécutif de l'ONU sera «informé» de l’empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal survenu le 4 mars dans la ville de Salisbury.

Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal en Angleterre se tiendra le 14 mars à 20 heures, a annoncé la présidence néerlandaise en exercice de la plus haute instance de l'ONU.

Cette session publique se tient à la demande du Royaume-Uni qui «informera» le Conseil de sécurité «de l'attaque survenue à Salisbury le 4 mars». De son côté, la Russie a rejeté toute responsabilité dans cet empoisonnement malgré les accusations de Londres et les soupçons d'autres capitales.

La Russie n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré le 14 mars que la Russie «n'admet pas» les accusations «sans preuves» et les ultimatums de Londres, appelant au «bon sens». «La Russie n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne», a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) a également sommé Moscou le 14 mars de répondre aux demandes de Londres.

L'ex-agent double est en soins intensifs depuis le 4 mars

Sergueï Skripal, âgé de 66 ans et sa fille de 33 ans sont hospitalisés en soins intensifs depuis le 4 mars, date à laquelle ils ont été retrouvés inconscients sur un banc devant un centre commercial à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Le 7 mars, la police avait identifié un agent innervant, «très rare» selon la ministre de l'Intérieur Amber Rudd, excluant donc les plus connus tels le gaz sarin ou l'agent VX, qui a tué l'an dernier en Malaisie un demi-frère de Kim Jong-un. Ce 12 mars, Theresa May a assuré qu'il s'agissait d'un agent innervant de «type militaire», du groupe des agents «Novichok».

Si l'affaire reste enveloppée de mystère et que les inconnues sont nombreuses, la presse britannique avait rapidement établi un lien avec le Kremlin lui-même. Devenue diplomatique, l'affaire Skripal avait déjà conduit le chef de la diplomatie russe Maria Zakharova à réagir le 12 mars. Déplorant des commentaires «sauvages» liant l'empoisonnement de l'espion à Moscou, elle avait rappelé que l'ambassade de Russie au Royaume-Uni avait démenti toute implication de son pays dans cette affaire, prétexte selon elle à une nouvelle «diabolisation» de la Russie.

