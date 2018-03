La Journée internationale des droits des femmes célébrée à Paris et dans le monde (VIDEOS)

Les associations féministes et les syndicats ont tenu un rassemblement à Paris à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes pour réclamer l'égalité salariale. Ailleurs dans le monde, des femmes ont également investi les rues.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer la 41e journée des droits des femmes place de la République à Paris. Présents sur place, les associations féministes et les syndicats réclamaient une stricte égalité salariale entre les hommes et les femmes. La manifestation a débuté à 15h40, heure symbolique où les femmes travaillent gratuitement en comparaison au salaire de leurs homologues masculins selon le collectif «8 mars 15h40». Selon une étude de l'Insee publiée le 7 mars, les hommes gagnent environ 21% de plus de l'heure que les femmes en France.

Des initiatives similaires ont également eu cours dans d'autres pays du monde. De Madrid à Séoul en passant par New Delhi, des femmes ont battu le pavé pour plaider en faveur d'une égalité effective entre les sexes ou encore protester contre les violences faites aux femmes dans le sillage de l'affaire Weinstein. A Afrin et Jérusalem, les manifestations ont revêtu un caractère particulier en raison du contexte sécuritaire sensible qui règne dans la région du Proche-Orient. Nombre d'entre elles ont appelé à la paix.

Lire aussi : Ecart salarial entre hommes et femmes : bientôt des sanctions pour les entreprises