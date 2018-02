Huit ans de prison pour un ancien prêtre allemand coupable de plus de 100 agressions pédophiles

Un ancien prêtre catholique allemand a été condamné à huit ans et demi de prison, pour, entre autres, 108 agressions sexuelles sur cinq enfants. Avant de purger sa peine, il suivra un traitement psychiatrique dans une institution spécialisée.

Un tribunal allemand a condamné un ancien prêtre catholique à huit ans et six mois de prison ferme, le 22 février, pour avoir commis plus d’une centaine d’agressions sexuelles sur cinq garçons et une jeune femme.

L'homme de 53 ans va être soumis à une thérapie dans une institution psychiatrique avant d'entamer sa peine de prison, selon une décision de la cour de Deggendorf, rapportée par Die Welt.

Ce séjour psychiatrique pourrait s'avérer très long selon le juge, quelque peu pessimiste quant à ses résultats : «La pédophilie n'est pas curable.» «Il faut attendre de voir quel cours va prendre la thérapie», a déclaré le tribunal dans un communiqué, expliquant que la durée de l’internement psychiatrique ne pouvait être déterminée a priori.

Selon les témoignages de deux enfants, âgés de 10 à 14 ans à l’époque des faits, et les aveux de l’accusé, ce dernier a agressé sexuellement à 108 reprises cinq garçons. Après avoir gagné la confiance «de familles très pieuses», il en a «massivement abusé», dénonce le tribunal dans un communiqué. Ces agressions sexuelles, auxquelles s'ajoute la tentative de viol d'une jeune fille de 18 ans, ont été principalement commises dans les villes allemandes de Mayence et de Deggendorf, ainsi qu'en Pologne, en Italie, en Autriche et en Suisse, selon Der Spiegel.

L'homme a également été reconnu coupable de falsification de documents, de fraude et de possession de matériels pédopornographique, d'après le quotidien Süddeutsche Zeitung.

L’homme a déjà purgé une peine de cinq ans et demi de prison entre 2003 et 2009, pour des délits sexuels. L’agence de presse allemande DPA rappelle en outre qu'un tribunal ecclésiastique de Fribourg avait prononcé en 2008 son exclusion de l’Eglise catholique.

