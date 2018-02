Formule 1 : les hôtesses seront finalement remplacées par... des enfants

La décision de rompre avec la tradition des «grid girls» avait provoqué une onde de choc dans la profession, les hôtesses accusant les féministes de leur avoir fait perdre leur travail. Ce seront finalement des «grid kids» qui les remplaceront.

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) et le groupe américain Liberty Media, qui détient les droits commerciaux de la Formule 1 (F1) depuis janvier 2017, ont annoncé le 5 février que ce seraient désormais des enfants qui accompagneraient les pilotes sur les grilles de départ des Grand Prix de Formule 1.

La présence de ces «grid kids», sélectionnés sur la base du mérite ou par tirage au sort au sein des clubs locaux de sport automobile, doit «rendre les cérémonies d'avant-course plus pertinentes et intéressantes pour les fans, particulièrement les plus jeunes», d'après un communiqué publié par les deux instances.

Cette décision survient après que le propriétaire des droits de la F1 avait fait part de son intention d'en finir avec la tradition des «grid girls», hôtesses au physique avantageux chargées d'accompagner les pilotes sur la piste avant le départ.

Le directeur commercial de la F1, Sean Bratches, avait expliqué que cette tradition ne correspondait «pas aux valeurs défendues par [sa] marque» et était «clairement en contradiction avec les normes sociétales actuelles».

Plusieurs hôtesses, furieuses contre la décision, avaient vivement réagi sur les réseaux sociaux, blâmant notamment le «politiquement correct» et accusant «les féministes» de leur avoir fait perdre leur emploi.