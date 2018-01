Sanctions du Trésor US contre la Russie : «Les chiens aboient la caravane passe», ironise Poutine

SI Moscou regrette la publication par Washington d'une liste noire de personnalités russes, Vladimir Poutine a réaffirmé que la priorité du Kremlin était malgré tout d'améliorer ses relations avec les Etats-Unis.

Le président russe a commenté la publication d'une liste noire de plus de 200 personnalités russes, ce 30 janvier 2018, par le Trésor américain. A une question d'un journaliste lui faisant remarquer qu'il ne figurait pas sur la liste dite du «Kremlin», Vladimir Poutine a répondu avec humour : «C'est dommage.»

«C'est, bien entendu, un acte inamical, il complique [...] les relations russo-américaines et nuit à l'ensemble des relations internationales», a-t-il déploré, plus sérieusement. «Les chiens aboient, la caravane passe», a-t-il encore lancé, alors que le Kremlin a décidé de ne pas répondre par des représailles à la décision du Trésor américain. Si Vladimir Poutine a regretté la publication de cette liste noire, il a aussi rappelé que Moscou restait attaché à une amélioration des relations bilatérales entre la Russie et les Etats-Unis

La liste dressée par Washington comporte les noms de 114 personnalités politiques de premier plan, dont le Premier ministre Dmitri Medvedev, ainsi que 96 hommes d'affaires russes.

