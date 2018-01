La Corée du Nord annule un événement commun avec la Corée du Sud, Séoul exprime ses regrets

Rejetant la faute sur les médias sud-coréens, Pyongyang a annoncé ce 29 janvier qu'elle se retirait d'une manifestation culturelle commune prévue pour le 4 février 2018. La Corée du Sud a qualifié la décision de «très regrettable».

La Corée du Nord a annoncé ce 29 janvier 2018 son retrait d'un événement culturel qui devait avoir lieu le 4 février en commun avec son voisin du sud. D'après Reuters, Pyongyang reproche notamment aux médias sud-coréens d'avoir «offensé» le sentiment national de la Corée du Nord. Cité par Reuters, Séoul a qualifié la décision de Pyongyang de «très regrettable».

Le spectacle était prévu au Mont Kumgang, un lieu touristique de Corée du Nord, et faisait partie des initiatives marquant le rapprochement intervenu entre Séoul et Pyongyang en marge des Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, qui se dérouleront du 9 au 25 février 2018.

L'annonce survient après une période de réchauffement des relations entre les deux Corées. Les deux pays s'étaient notamment mis d'accord pour défiler ensemble, sous une bannière commune, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang qui se dérouleront du 9 au 25 février 2018.

Pyongyang a déclaré vouloir marquer le 70e anniversaire de la fondation de ses forces armées le 8 février 2018, à la veille de la cérémonie d'ouverture des jeux organisée en Corée du Sud. Des photos satellite montrent des soldats et des véhicules blindés participant à des répétitions avant un possible défilé militaire aux allures de démonstration de force.

La Corée du Nord, qui avait boycotté les jeux de Séoul en 1988, a finalement décidé en janvier 2018 d'envoyer des athlètes à Pyeongchang après des mois de requêtes du Sud en faveur de «Jeux de la paix». Les deux pays ont décidé de former une équipe unique en hockey sur glace et la Corée du Nord envoie également des athlètes en ski de fond, ski alpin, patinage de vitesse et patinage artistique.

