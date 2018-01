Kaboul : l'incroyable fuite de clients de l’hôtel Intercontinental durant l'assaut des Taliban

Une caméra positionnée à proximité de l’hôtel Intercontinental de Kaboul a filmé des clients se laissant glisser le long de draps attachés à un balcon afin d’échapper à l' attaque terroriste du 20 janvier.

L’instant dramatique durant lequel plusieurs clients ont tenté de s'échapper de l’hôtel Intercontinental de Kaboul, attaqué par des terroristes, a été capturé par une caméra qui se trouvait non loin du site. Les images montrent qu’au cours de l'incendie, des otages bloqués dans les étages supérieurs de l'hôtel ont tenté de s'échapper du piège dans lequel ils se trouvaient à l’aide de draps attachés à un balcon pour tenter de gagner l'extérieur dans un dernier instinct survie.

Il a fallu plus de 12 heures aux forces afghanes pour libérer quelque 160 otages, dont plus de 40 étrangers, après l'intrusion d'un commando composé de quatre terroristes peu après 21h (heure locale). Selon un bilan provisoire, six personnes ont été tuées – cinq Afghans et une étrangère dont la nationalité n'a pas été précisée. Le lendemain, les Taliban ont revendiqué avoir commandité cette attaque terroriste.

