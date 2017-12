Israël, pas un «vrai pays» ? Le Crif furieux contre les éditions Bayard

Dans un de ses numéros, le magazine didactique pour enfants Youpi j'ai compris !, n'inclut pas l'Etat hébreu (ni la Corée du nord) dans la liste des «vrais pays». Il n'en fallait pas plus pour que le Crif réagisse, dénonçant un «mensonge grave».

Le 24 décembre, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) a tweeté sa réaction à ce qu'elle a perçu comme un outrage : le rédacteur en chef de la publication pour enfants Youpi j'ai compris ! a rédigé une fiche sur tous les pays du monde accompagnée d'une carte.

En revanche, la notice concernant l'Etat d'Israël a suscité l'ire de l'institution juive en semblant induire qu'il ne faisait pas partie des «vrais pays». «On appelle ces 197 pays des Etats, comme la France, l'Allemagne ou l'Algérie. Il en existe quelques uns de plus, mais tous les autres pays du monde ne sont pas d'accord pour dire que ce sont de vrais pays (par exemple l'Etat d'Israël ou la Corée du Nord)», expliquait la notule signée de Bertrand Fichou.

Dans un tweet indigné, le Crif a affirmé : «L’existence d’Israël est une vérité internationalement reconnue. Dire le contraire revient à rejoindre le camp de ceux qui considèrent qu’Israël ne doit pas exister.»

Le président du Crif, Francis Kalifat a écrit au président du groupe Bayard presse et au rédacteur en chef de Youpi j'ai compris ! pour dénoncer «un mensonge grave au regard de l'histoire.»

Le magazine pour enfants de cinq à huit ans Youpi est publié par Bayard presse depuis 1988 et a connu différentes appellations. En 1991, il s'appelait Youpi découvertes, en 1997, Youpi le petit curieux et depuis 2012, Youpi j'ai compris ! Ses pages, à caractère informatif, comprennent un reportage animalier, des jeux et des notices de bricolage.

Si Israël est reconnu par l'ONU, une vingtaine de pays, en majorité musulmans, n'ont jamais reconnu la création de l'Etat hébreu en 1948. C'est le cas de l'Algérie, de la Syrie, de l'Arabie saoudite ou encore de la Corée du Nord.

