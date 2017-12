Votre film abrite-t-il un potentiel délinquant sexuel ? Rotten Apples vous le dit !

Après l'affaire Weinstein et les différentes accusations de harcèlement dans le milieu du cinéma, une plateforme a été créée pour recenser tous les producteurs, réalisateurs et acteurs mis en cause dans des histoires d'agression sexuelle présumée.

Si aucun procès n'a encore eu lieu, une forme de condamnation est déjà bel et bien à l'œuvre. L'affaire Weinstein et la vague de plaintes, ainsi que de témoignages parfois seulement médiatiques, contre tous les producteurs, réalisateurs, scénaristes et acteurs accusés de harcèlement sexuel ont suscité une indignation mondiale.

Si bien qu'un site internet intitulé Rotten Apples (Pommes pourries, en français), en référence au célèbre site de critique cinématographique Rotten Tomatoes, a vu le jour le 12 décembre. L'esthétique est sommaire et l'outil très simple ; il s'agit d'un moteur de recherche qui répertorie les prédateurs sexuels présumés. Il suffit de taper le nom d'un film et la plateforme informe si le long-métrage contient une ou plusieurs personnes accusées.

Ainsi, si l'on inscrit par exemple Teenage Mutant Hero Turtles (Les tortues ninja) dans la case de recherche, Rotten Apples vous rassure : aucun membre du casting ou de la production n'est touché par une plainte d'agression sexuelle. En revanche, si l'on écrit Scream, les noms de Harvey et Bob Weinstein s'affichent.

Depuis octobre, le puissant producteur américain Harvey Weinstein est accusé par plus de 70 femmes (actrices, journalistes, mannequins, etc.) de harcèlement sexuel ou, parfois, de viol. Parmi les plaignantes, certaines sont françaises comme Judith Godrèche ou Emma de Caunes. Depuis, les accusations s'enchaînent contre des personnalités du cinéma, politiques ou médiatiques.

Lire aussi : Weinstein couvert par d’anciens agents du Mossad : Ehud Barak assure n'avoir pas été au courant