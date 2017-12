Une vidéo poignante d'un ours blanc au bord de l'agonie émeut plus d'un millions d'internautes

Le biologiste et photographe animalier Paul Nicklen a saisi le comportement anémique d'un ours polaire, en quête désespérée de nourriture, à l'article de la mort. Une manière pour celui-ci d'alerter sur les conséquences du changement climatique.

Les images sont d'une rare intensité malgré les gestes ralentis de l'ours polaire. Le photographe animalier et biologiste Paul Nicklen, cofondateur de l'organisation Sea Legacy (qui entend sensibiliser à la préservation des mers et océans) et contributeur pour National Geographic, est l'auteur d'une vidéo diffusée le 5 décembre sur Instagram, qui a fait le tour du web, avec plus d'un million de vues en trois jours.

Attention : la vidéo ci-dessous peut heurter la sensibilité

Dans le montage vidéo, un ours famélique, victime directe de la fonte des glaces, ne parvient pas à trouver de nourriture et cherche en vain dans un bidon rouillé. Selon le photographe, «l'ours n'était pas vieux et est certainement mort quelques heures ou quelques jours après ce moment [...] C'est une mort lente, douloureuse». Et de pointer du doigt les conséquences du changement climatique : «Si la température de la Terre continue d'augmenter, nous allons perdre les ours et la totalité des écosystèmes polaires.»

Selon les scientifiques, la population des ours blancs est estimée à moins de 25 000 individus et pourrait disparaître d'ici un siècle à cause du réchauffement climatique.

Lire aussi : Extrême Orient russe : un homme lance un chien vivant à un ours polaire (Vidéo choquante)