Le nombre de musulmans devrait plus que doubler en Europe et atteindre 18% en France d'ici 2050

Selon une étude de l'institut américain Pew Research Center, la population musulmane en Europe devrait fortement croître. En France, elle pourrait passer de 8,8% à un chiffre oscillant entre 12 et 18% en 2050, selon le taux d’immigration.

La population musulmane va fortement augmenter en Europe, selon les chiffres du Pew Research Center, un institut américain reconnu pour ses recherches en matière de démographie religieuse. Il a publié le 30 novembre une étude se fondant sur trois scénarios, avec une immigration zéro, moyenne ou forte. Cette croissance s'annoncerait particulièrement forte en France.

© Pew Research Center Proportion de musulmans en France en 2016

Le Pew Research Center a réalisé son étude dans le contexte de l’afflux record de migrants en Europe ces dernières années, évaluant le pourcentage de musulmans parmi les migrants arrivés en Europe entre 2010 et 2016 à 53%. Mais l'immigration n'est pas le seul élément sur lequel s'appuie son estimation : la natalité est également prise en compte.

En Europe, la population musulmane pourrait atteindre 7,4% en 2050

Sur le périmètre d’étude, même en cas d’arrêt total de l’immigration, la population musulmane en Europe passerait de 4,9% mi-2016 à 7,4% d'ici 2050. Pour produire son calcul, le Pew Research Center évoque la jeunesse et la fécondité plus élevée que la moyenne au sein de cette population. L’institut évalue à 3,7 millions le nombre de musulmans (réfugiés inclus) ayant émigré en Europe entre 2010 et 2016.

© Pew Research Center Troisième scénario pour 2050 proposé par le Pew Reasearch Center en cas d'immigration forte qui comprend l'arrivée continue des réfugiés calculée sur la base des dernières années.

Le second scénario s’appuie sur des prévisions moyennes, prenant en compte une poursuite stable de l'immigration légale, en excluant le flux de migrants liés aux guerres en Afrique subsaharienne et aux conflits liés au Moyen-Orient. Dans ce cas, la population musulmane en Europe atteindrait 11,2%.

Si l’on y ajoute l’arrivée des migrants demandeurs d’asile, dans des flux similaires à ceux que l’on observe depuis quelques années, la population musulmane pourrait s'élever à 14%, soit des chiffres trois fois plus importants qu’aujourd’hui. Dans ce scénario de forte immigration, la proportion de musulmans pourrait atteindre 31% pour la Suède et 19,7% pour l’Allemagne.

Concernant la France, qui compte environ 5,7 millions de musulmans en 2016 (8,8% de la population), en fonction de l’importance de l’immigration dans les années qui viennent, l’étude prévoit un chiffre compris entre 12,7 et 18% en 2050, soit un nombre total de musulmans allant de 8,6 à 13,2 millions dans le pays.

